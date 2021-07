Jamás pensé que me hubiese pegado un hombre: agente de Policía atacada con patada por la espalda

La agente Astrid Carolina Salas, integrante del cuerpo de fuerza disponible de la Policía, que fue víctima de un traicionero ataque con una patadora voladora por la espalda el pasado 20 de julio en Medellín, habló en Mañanas BLU sobre su caso.

“Cuando estábamos en avanzada de repente sentí un fuerte impacto por la espalda, que automáticamente me dejó sin conocimiento”, contó la uniformada.

“Me pareció un acto muy canalla de su parte, muy cobarde. Nosotros vamos avanzando. Ya lo habíamos notado en la parte delantera de nosotros. Para ser sincera, yo jamás pensé que había sido un hombre. Uno piensa que le tiran una piedra”, añadió.

Según Salas, el sentido de la protesta se ha desvanecido y prueba de ello es la virulencia de los ataques en contra de la fuerza pública, como en su caso.

“Estamos de acuerdo con la marcha pacífica, la violenta no es justificable. Sobre todo, el respeto por los no marchantes. Obstaculizan vías, prácticamente dañan los semáforos. Eso no lo podemos denominar marcha pacífica”, sostuvo.

“Ellos salen es hacer daño a la Policía, a enfrentarse. Es más, hay gente que dice que ellos hacen el desorden para que el Esmad llegue, para que la Policía llegue. Más que todo es como un enfrentamiento por la autoridad. Se ha convertido más bien en una marcha en contra de la autoridad que contra el Estado.

Salen es a atacar. Entre más policías salgan heridos, se sienten mejor” sostuvo.

Escuche a la agente Astrid Salas en Mañanas BLU: