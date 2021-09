La amenazó con matar a su hijo: hombre extorsionó a una mujer con contar un secreto de hace 10 años

Este viernes, la Fiscalía envió a la cárcel a Alexánder López Hernández, alias ‘Alex’, señalado de extorsionar a una mujer a cambio de no atentar contra la vida de su hijo menor de edad, con la que tuvo una relación hace 10 años.

Según denunció la víctima, el 17 de septiembre habría recibido una llamada extorsiva del sujeto, donde, al parecer, le exigió 15 millones de pesos a cambio de no contarle un secreto a su actual pareja sentimental.

López le habría pedido el dinero para no hacer público que tuvo una relación con ella hace más de 10 años, a lo que la mujer no cedió, pues ya se lo había contado a su pareja hace tiempo y no tenía problema con eso.

“Al escuchar la respuesta de la víctima, al parecer, el hoy capturado le habría exigido la misma cantidad de dinero, pero esta vez a cambio de no atentar contra la vida de su hijo de 11 años de edad”, señaló la Fiscalía.

La víctima le dijo que no tenía ese dinero, entonces el hombre le exigió un reloj Rolex y el resto en efectivo, recalcando que mataría a su hijo si no recibía lo que había pedido.

Tras acordar un punto de encuentro para hacer la entrega de la extorsión en un centro comercial de del Valle de Aburrá, ‘Alex’ recibió el paquete que simulaba tener dinero y fue capturado por personal del CTI con el apoyo del Gaula militar.

Publicidad

Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo: