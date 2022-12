Llueven críticas a EPM por único proponente en la licitación para la segunda etapa de Hidroituango

El consorcio Ituango PC-SC, conformado por las empresas china Yellow River, Power China Internacional y la colombiana Schrader Camargo, fue el único proponente que participó de la licitación que realizó EPM para la construcción de las turbinas 5, 6, 7 y 8 en Hidroituango , obras que hacen parte de la segunda etapa del proyecto.

Luis Peláez, diputado de Antioquia, cuestionó que haya un solo proponente para un contrato que supera el billón de pesos, lo que según él, demostraría que las condiciones ya estaban ajustadas para favorecer al consorcio colombo chino que, entre otras cosas, es cercano al alcalde Daniel Quintero.

Publicidad

“Era de público conocimiento que el consorcio colombo chino era el favorito de la administración de Daniel Quintero, eso, por ejemplo, no ofrece garantías para una convocatoria pública, entonces por esa razón yo creo que muchos de los otros participantes vieron que ya tenían el oferente amarrado, ya tenían los pliegos amarrados, entonces para no generar un desgaste, además de una generación de gasto, me parece que hicieron lo correcto y es no haberse presentado”, dijo Peláez.

Para otros críticos del proyecto, como el concejal Daniel Duque, es preocupante, más allá de que solo haya una oferta, el hecho de que se cambie de contratista, pues si bien celebra que EPM cumplió un hito al lograr la sincronización las unidades de generación 1 y 2 del proyecto, teme - como lo indica el informe de POYRY contratado por la compañía – que el cambio pueda sea perjudicial para Hidroituango.

“Puede traer unos riesgos muy grandes, en el sentido que tendríamos menos tiempo de funcionamiento de la presa en su conjunto con las 8 turbinas como tal y eso por supuesto trae un lucro cesante para todo el proyecto”, dijo Duque.

Con el concejal coincide el ingeniero Santiago Ortega, director de Innovación de Emergente, quien considera que el cambio de contratistas podría retrasar los cronogramas de entrega hasta de un año.

Publicidad

“El proyecto podría tener un retraso de mínimo un año y, además, reduce la trazabilidad del proyecto, la responsabilidad en el diseño y ejecución de las obras y también termina aumentando el costo global”, agregó Ortega.

En cuanto a la adjudicación de las obras Scharder Camargo, el concejal Duque asegura que no es raro en esta administración que se adjudiquen contratos a dedo.

Publicidad

Finalmente, Luis Peláez expresó que “hoy vemos que no fue un cuento chino, sino que realmente los chinos se quedaron con Hidroituango”.

Le puede interesar: 'El Camerino'