EPM aseguró que Hidroituango podría entrar en operaciones el miércoles 15 de diciembre

El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, le confirmó a Blu Radio que, de acuerdo a los resultados que arrojen las pruebas finales en Hidroituango este 14 de diciembre, el proyecto estaría listo para iniciar operaciones al siguiente día.

“Nosotros aspiramos hacer las pruebas el mismo día. Al otro día haríamos un balance de las pruebas y enseguida empezaremos a generar energía continua, que es el propósito de Hidroituango ”, aseguró Jorge Andrés Carrillo, gerente de Empresas Públicas de Medellín.

Serán 3.500 personas de Puerto Valdivia (Valdivia), Ituango, Tarazá y Briceño, que deberán salir de sus hogares por alrededor de 7 horas. Esto, de cara a las últimas pruebas que se les practicarán a las unidades de generación de energía 1 y 2, que serán las primeras en operar.

Para la evacuación preventiva de las poblaciones aguas abajo del proyecto Hidroituango se establecieron rutas de evacuación y puntos de encuentro.

Perdidas de $14.000 millones por retraso encendido de turbinas de Hidroituango

El concejal Alfredo Ramos Maya aseguró que Hidroituango , con su retraso en el encendido de las turbinas 1 y 2, ha generado pérdidas por 14.000 millones de pesos.

En medio de un agitado debate citado por concejales opositores, el gerente de EPM, Jorge Carrillo, no llegó a las 9:00 de la mañana sino cercano al mediodía y, segundo, por los cambios en el cronograma.

Si bien se encendieron las dos turbinas para cumplir con las obligaciones regulatorias, esas generadoras están apagadas y no solo no están entregando energía eléctrica sino que no dan ganancias al proyecto, porque cada turbina en funcionamiento deja ingresos cercanos a los $1.000 millones diarios y ya van siete días hasta hoy, como reclamó el concejal Alfredo Ramos Maya.

"Solo esta semana de esas dos turbinas, dejan de generar $14.000 millones de ingresos netos para EPM. $14.000 millones solo esta semana", explicó.

