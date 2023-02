Lluvia de críticas a Quintero por pedir apoyo para soterrar estaciones del Metro de Medellín

El trino del alcalde Daniel Quintero dice lo siguiente: “Presidente Gustavo Petro, Medellín soñaba con que el Metro fuera subterráneo al pasar por las estaciones San Antonio, Parque Berrio y Prado. Las dificultades económicas lo impidieron y hoy son un drama de ciudad. Nos gustaría explorar la posibilidad de soterrarlas con su apoyo”.

Este mensaje que, en menos de 24 horas, ha tenido más de 700.000 visualizaciones, ha generado miles de comentarios y el Concejo de la ciudad no es ajeno a la situación. Comenzando con la concejala Leticia Orrego, que para ella todo esto se trata de una polémica que quiere generar el alcalde Quintero.

"Me parece que lo único que está haciendo el alcalde es generar una polémica, para disfrazar lo que esta pasando en la ciudad. Porque esta ciudad está hecha un caos", afirmó Orrego.

Para Luis Bernardo Vélez, también concejal de la ciudad, esta propuesta es otra cortina de humo del alcalde para evadir otros problemas que tiene la ciudad.

"La propuesta pues que hace el alcalde Quintero es un desabrupto, es absurda. Es otra cortina de humo para todas las inoperancias y para todos los problemas que tiene hoy la ciudad", aseveró Vélez.

Por otro lado, para el concejal Carlos Romero, esta propuesta sería viable si financieramente se pudiera ejecutar, porque permitiría aprovechar más el espacio público.

"La idea me gusta siempre y cuando, desde lo financiero y lo técnico, sea viable porque hacer algunas estaciones del metro de la 80 subterráneas va a permitir que tengamos un mejor aprovechamiento del espacio público", sostuvo Romero.

Pero, ¿qué piensan los ciudadanos? Blu Radio estuvo en las calles, consultando diferentes opiniones.

"Yo estaría de acuerdo, eso ayudaría a mantener más la estética de la ciudad"; "No lo veo necesario, hay mucha gente claustrofóbica y no seria capaz de montarse"; "La verdad no, no veo cual sería el beneficio"; "No, no estoy de acuerdo con eso. Sería un gasto innecesario"; "Deberían es de invertir en el transporte publico que está en el momento", afirmaron algunos habitantes de Medellín.

El metro tiene un déficit de 154.000 millones de pesos en sus finanzas, por eso, mejor, le dicen al alcalde Daniel Quintero, que traslade los 800.000 millones para el proyecto Tren del Río donde se tienen recursos de la Gobernación y el Gobierno nacional.