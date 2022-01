"Lucho contra políticos y mafias que nos quieren gobernar": Daniel Quintero, alcalde de Medellín

“Es un proceso fraudulento”, sostuvo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero , sobre la revocatoria en su contra que está a portas de definirse tras la decisión de la Registraduría Nacional, que no aceptó la impugnación que el mandatario local hizo.

Quintero dijo en Mañanas BLU que este polémico proceso la mayoría de empresarios están con él y los que no, son “los que se cartelizan”.

"La mayoría de los empresarios de Medellín están con nosotros. Los que no están con nosotros son los que se cartelizan, por ejemplo, cuando destruyen patrimonios tan importantes como Hidroituango. Con eso no estamos de acuerdo y es lo que llamamos mafias".

Mis peleas no son contra unos o contra otros, mis luchas son por Medellín, me levanto cada mañana para trabajar por Medellín. Me ha tocado luchar contra políticos y mafias que nos robaban el futuro, que tomaron decisiones terribles en EMP y destruyeron Hidroituango; hemos gobernado con una independencia que incomoda añadió.

El alcalde Quintero también se refirió al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y señaló que “EPM estaba tomada por una cúpula de lobistas”.

“EPM estaba tomada por una cúpula de lobistas profesionales que se denominan GEA, que no son las empresas. GEA no es un grupo de empresas sino de lobistas que a través de un mecanismo que es cuestionable en el mundo, hicieron un proceso en el que le quitaron el poder a accionistas minoritarios y tomaron el control de las empresas que no les pertenece”.

“A EMP la estaban mal manejando (…) A nosotros nos pidieron que dejáramos perder la plata y dijimos no; le pusimos la lupa y eso llevó a la renuncia de la junta”, agregó.

Por otro lado, le respondió al presidente Iván Duque y le pidió no meterse en la campaña de revocatoria.

Siempre he tratado de manejar las relaciones institucionales con el Gobierno Nacional. ¿Qué le pediría yo al presidente Duque? Que no se meta en política, que no se meta en la campaña de Medellín, que yo no me le estoy metiendo en la campaña nacional ni estoy hablando de él y de sus resultados dijo.

Esto, tras el trino del jefe de Estado donde hizo referencia a las declaraciones del alcalde Quintero sobre los empresarios del GEA, contra quienes usó la palabra mafias.

