Maryori Muñoz advirtió de las amenazas de su expareja meses antes de que la asesinara

Han pasado quince días desde el trágico feminicidio de Maryori Muñoz, quien fue asesinada por su expareja, Luis Carlos Aguirre, con una sustancia tóxica en un consultorio del centro comercial Mayorca de Sabaneta, mientras ella trabajaba.

Debido a que el agresor también murió por la misma sustancia tóxica, las autoridades prácticamente dieron por cerrado el caso de Maryori, mientras que sus dos hijos, de 17 y 13 años respectivamente, y su familia, aún esperan respuestas sobre la negligencia de las autoridades para brindar protección ante el inminente riesgo que Maryori ya había denunciado por las amenazas.

En un auto de la Comisaría de Familia, al que tuvo acceso Blu Radio, se evidencia que Maryori había denunciado con meses de anterioridad, que desde el 25 de septiembre de 2022, fecha en la que decidió terminar su relación con su pareja, comenzó una persecución a su lugar de trabajo, intimidaciones y reclamos constantes, y que él no aportaba dinero para la casa que compartían.

Pero lo más aterrador es que ella ya había anticipado lo que Luis Carlos Aguirre podía hacer con una sustancia tóxica.

"Me está enviando mensajes de voz diciendo que se va a suicidar con cianuro, que se va a matar porque no soporta vivir sin mí (...) Si es posible que las autoridades competentes le brinden la ayuda necesaria porque no quiero que vaya a cometer una locura y atente contra su vida", se lee en el auto de la Comisaría de Familia.

Aunque la Fiscalía y las autoridades de Sabaneta indicaron que no había denuncia penal y que la medida de protección solo fue expedida dos días antes del feminicidio, un documento de la Comisaría de Familia de Sabaneta, que Blu Radio tuvo acceso, revela que desde el 12 de enero fue admitida la medida de protección y se advirtió del riesgo que corría Maryori. Además, en el mismo auto se ordenó remitir esta denuncia a la Fiscalía para la investigación de violencia intrafamiliar y otros posibles delitos conexos.

Frank Muñoz, hermano de Maryori, denunció que estas advertencias no fueron acogidas por la Policía, la Fiscalía y la misma Comisaría que no actuaron a tiempo.

"Entre esos tres entes hubo un error de comunicación. Y yo no estoy pidiendo que me devuelvan a mi hermana porque desafortunadamente ya no se puede hacer y nunca va a pasar. Lo que si quiero es que tengan la capacidad de reconocer y de admitir públicamente sus errores", sostuvo el hermano de la víctima de feminicidio.

La familia está reuniendo todas las pruebas necesarias y asesorándose para presentar una demanda contra el Estado por no haber protegido a Maryori Muñoz de un agresor que ya había sido denunciado.

