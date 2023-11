Más de 200.000 personas continúan sin servicio de gas natural en cinco municipios de Urabá

Es complejo en el panorama en el Urabá antioqueño por cuenta de la socavación del puente que está ubicado sobre la quebrada el Cedro, entre San Juan de Urabá y Necoclí, lo que está impidiendo el abastecimiento de gas natural, que es transportado por EPM a bordo de carrotanques desde el pozo en Sahagún - Córdoba hasta las estaciones descompresoras en Urabá. A lo que se suma la afectación del puente sobre el Río Tonusco en Santa Fe de Antioquia.

Aunque en las viviendas están comenzando a reemplazar el gas natural por gas propano para cocinar, los más perjudicados son los comerciantes.

"Los restaurantes no tenemos gas y de ñapa no vamos a tener energía eléctrica, entonces a veces tenemos una olla arrocera y una freidora eléctrica, calculen el tema. No vamos a tener ni gas ni energía", Iván Acevedo, comerciante.

Recordemos que en las últimas horas el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, junto al ministro de Transporte, William Camargo, indicaron que el 3 de diciembre se habilitará el puente metálico sobre el río Tonusco en Santa Fe de Antioquia, y que la ANI con la concesión está interviniendo el estribo del puente que se socavó en la vía Urabá - Córdoba.

No obstante los habitantes y comerciantes de esta subregión del departamento aseguran que se requieren de acciones inmediatas pues de lo contrario los otros 6 municipios de la subregión y otros del occidente del departamento también se quedarían sin gas.

