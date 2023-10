Médicos de Antioquia piden acciones para evitar cierre de servicios de obstetricia en el San Vicente

El anuncio hecho por el hospital San Vicente Fundación advierte que, a partir del 31 de octubre, cerrará los servicios que presta a la comunidad de obstetricia, que incluyen atención del parto, urgencias de maternidad y camas de cuidados especiales maternos, ya ha generado preocupación en el sector.

Este no es el primer hospital que cierra estos servicios en Medellín, la Clínica del Rosario ya lo había hecho meses antes, razón por la que el Colegio Médico de Antioquia pide a las autoridades alternativas que impidan que, por falta de recursos y rentabilidad, se sigan cerrado los servicios para madres gestantes.

El doctor Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico De Antioquia, explicó que "se requieren acciones contundentes y contingentes que permitan evitar la pérdida de todos aquellos valores y servicios médicos que han sido construidos por más de 100 años, tanto en Antioquia, como en el resto del país".

Por su parte, la Facultad de Medicina y el departamento de obstetricia y ginecología de la Universidad de Antioquia anunciaron su preocupación y angustia ante el cierre del servicio de obstetricia del Hospital Universitario San Vicente Fundación, pues por más de 110 años no solo han atendido a las maternas más delicadas del departamento, sino que también ha sido el espacio de formación de muchas generaciones de médicos y especialistas.

Por esta razón piden a los entes políticos, legislativos, administrativos y académicos que no sean testigos del cierre de estos servicios, sino que se busquen alternativas que no consideren la salud como un negocio y donde la obstetricia no es una apuesta para nadie porque no genera utilidades económicas.

