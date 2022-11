Mientras EPM prueba sincronización de turbina 2, Gaviria dice que Hidroituango no entra a operar

A un día de que se venza el plazo máximo de la Creg, Hidroituango hará la prueba técnica de su segunda turbina para inyectar energía al sistema de interconectado nacional.

El alcalde de Medellín y presidente de la junta de EPM, Daniel Quintero, a través de sus redes sociales, mostró un video donde con dos monedas y un billete encima de la turbina estos no se mueven, lo que significa que esa unidad dos no tiene vibraciones, por lo que, según él ”se supera la prueba de cortocircuito largo y se avanza en la prueba de vacío. Nos quedan 42 horas”, escribió en Twitter.

Unidad dos sin vibraciones. Se supera la prueba de cortocircuito largo y se avanza en la prueba de vacío. Nos quedan 42 horas. pic.twitter.com/CEGjtfksKg — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 29, 2022

En la zona habrá una misa acompañada por el alcalde Daniel Quintero, al parecer, para apegarse a los santos de que salven a EPM de una millonaria multa.

El alcalde Quintero y el gerente Carillo llevaron vía aérea un equipo llamado Teleplex que se necesitaba de urgencia porque advirtió que el tiempo corre y cada segundo cuenta.

Viajamos a Hidroituango para traer un Teleplex que se necesitaba de urgencia. El tiempo corre y cada segundo cuenta. pic.twitter.com/Z1LtApcYta — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 29, 2022

Debido a que las pruebas con la primera turbina se demoraron cerca de 16 horas, el alcalde Daniel Quintero afirmó que ya comenzaron una oración y brindarle la buena energía a los trabajadores de EPM y contratistas que adelantan ese proceso.

“Aquí estamos hombro a hombro listos para hacer todo lo que sea necesario para ayudar, para empujar, para animar a los empleados de EPM esperando que todo salga muy bien, que la turbina número dos sea capaz de sincronizarse con el sistema eléctrico nacional, entonces, hemos cumplido”, afirmó.

Agregó que, de no cumplir las pruebas, se deberá buscar todos los mecanismos posibles para que EPM no se vea afectada.

“Se tiene hasta las 12:00 de la noche del 30 para cumplir con ese plazo, no esta fácil, vamos hacer todo lo posible y en caso de que no lo logremos vamos a buscar otros mecanismos, acciones legales, que nos reconozcan el COVID o algo por el estilo porque hay que defender a EPM” , puntualizó.

Entre los pesimistas está el propio gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien señaló que, como socio mayoritario a través del Idea, que los tiempos para la evacuación de las comunidades aguas abajo no le dan a EPM para encender las dos primeras turbinas. Advirtió que tal como se ha solicitado en el pasado, debe extenderse sin multas la fecha de entrada en operación.

“Las fechas ya no dan, pero además estoy haciendo eco de lo que EPM mismo ha dicho. No se hará la entrada en operación sin antes hacer las evacuaciones y no hay tiempo para eso. Se tendrá que definir la prueba que requiere la evacuación y cuando se defina esa prueba haremos las evacuaciones, todo eso nos indica que no se entrará en operación el 30 de noviembre”, el mandatario seccional.

Ante este panorama el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, advirtió que se abriría una investigación penal si no se prenden las turbinas antes de mañana miércoles 30 de noviembre.

El jefe del ente acusador aseguró que hay un grupo especial que continúa con el seguimiento exhaustivo a este megaproyecto, que hoy está en la incertidumbre sobre su puesta en marcha.

"Estamos muy pendientes de la puesta en funcionamiento de Hidroituango el 30 de noviembre. En caso de que no ocurra, ustedes entenderán que habría posibles responsabilidades penales y fiscales; y la Fiscalía está encima de este asunto por ser, además, de prioridad nacional", aseveró.

En caso de que se abra esta investigación penal, la Fiscalía ya revisa cuáles serían los delitos en los que estarían incurriendo las personas responsables de Hidroituango y el incumplimiento con los plazos para entregar energía al país.

En investigaciones por supuestas irregularidades en los contratos de Hidroituango, la Fiscalía ha imputado cargos a nueve exdirectivos de EPM y políticos, entre ellos el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, y el exgobernador de Antioquia, Alfredo Ramos.

