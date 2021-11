Partido Comunes denuncia incumplimientos con sustitución de cultivos ilícitos; el Gobierno responde

El Partido Comunes denunció que 800 familias campesinas de Tarazá no han recibido su segundo pago del plan de sustitución de cultivos ilícitos y los estarían obligando a recibir insumos costosos para no expulsarlos del programa.

El representante por Antioquia de este partido político, Ómar Restrepo, advirtió que hay una intimidación para estos pobladores de los corregimientos Barro Blanco y El Doce que suscribieron los acuerdos de sustitución, pero no ha llegado el otro pago de $1'800.000 por familia para el autosostenimiento y seguridad alimentaria.

Sumado a eso, ante demoras del Gobierno Nacional, la operadora de ese programa, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, estaría descargando los sobrecostos a los campesinos y con entrega de insumos de alto valor, incluso más que en los mismos municipios.

Pero si alguien se queja o no acepta estos insumos costosos, son intimidados con la expulsión del programa de sustitución de cultivos, según el congresista.

"Son amenazados de ser excluidos del programa si no reciben insumos costosos o que no pidieron o no necesitan para su proyecto. Esto es a todas luces un flagrante incumplimiento del punto 4 y 1 del Acuerdo de Paz", añadió Restrepo.

Ante las denuncias, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, respondió que deben interponer las denuncias en la Fiscalía y añadió que se ha cumplido, tanto así que sólo el 1% de las familias en el país se ha retirado del programa de sustitución voluntaria.

"Ellos son colombianos y varios del Partido Comunes son servidores públicos que no solamente tienen el deber sino que tienen una obligación constitucional de poner las denuncias para que la Fiscalía haga las investigaciones en vez de estar poniendo runrunes", manifestó.

El Partido Comunes insiste que los pocos campesinos que han recibido el dinero para los proyectos productivos, en realidad cuentan con $800.000 porque se termina descontando los sobrecostos y hasta el transporte para llevarlos a sus respectivas veredas.

