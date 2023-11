Periódicos que contienen rendición de cuentas de exalcalde Quintero se estrían quedando arrumados

Desde el 29 de septiembre a la fecha la Alcaldía de Medellín ha entregado 800 mil ejemplares del periódico: El Poder de la Verdad, que contiene la rendición de cuentas del exalcalde Daniel Quintero, sin embargo cerca de 200 mil continúan arrumados y sin entregar en los sótanos de la administración y en una bodega que le pertenecería a la secretaría de Obras Públicas, ubicada en La Iguaná, según lo denunció el concejal electo de Medellín por el Partido Creemos, Alejandro de Bedout.

“La semana pasada me citaron al Concejo para hablar con el secretario de la corporación y me dio por bajar al sótano de la Alcaldía donde están los conductores y con sorpresa me encuentro con que el lugar donde ellos descansan están arrumados más de 64 toneladas de periódico”, señaló Alejandro de Bedout, concejal electo del equipo de Fico.

Al concejal electo de la ciudad le preocupa, además de la cantidad de periódicos que se imprimieron, que los recursos públicos se hayan malgastado.

“Creo que fueron más de 1.400 millones de pesos los que valieron estos periódicos. No sé que van a hacer con ellos, pero sí es muy triste ver cómo los recursos públicos de la ciudad están siendo malgastados en un informe que se pudo haber hecho digital; no había necesidad de imprimirlos y mucho menos poner a los contratistas en una esquina a repartir unos periódicos” agregó el concejal electo.

Publicidad

El concejal electo de Medellín, quien fue secretario de Juventud en la primera administración de Federico Gutiérrez (2016 - 2019), pidió a los organismos de control investigar un presunto detrimento patrimonial.

Por su parte la Alcaldía de Medellín le dijo a Blu Radio que la entrega de los periódicos aún no ha terminado.

Le puede interesar: