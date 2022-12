Policía aclaró que capturados en El Bagre son integrantes del ELN y no de Farc

Como una diligencia normal, adelantada en conjunto por el Ejército y la Sijín de la Policía describieron las autoridades el procedimiento en el que fueron capturados cinco hombres en zona rural de El Bagre, quienes según la investigación serían integrante de la Compañía Resistencia Guamocó del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN y no de las Farc, como se afirmó en redes sociales.



El comandante de la Policía Antioquia, coronel Wilson Pardo, explicó que ellos “cumplen su deber de poner los delincuentes a disposición de las autoridades”.



El coronel Pardo advirtió que tras lograrse los acuerdos de paz los delincuentes utilizarán la estrategia de hacerse pasar por integrantes de grupos armados a los que no pertenecen, con el fin de recibir beneficios.



Las audiencias de los cinco capturados se realizaron en Yarumal, donde debieron responder por el delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.



-La Defensoría del Pueblo dice que el cese bilateral del fuego arrancó con pie derecho y hasta ahora no hay ningún reporte de inconvenientes.



-Las fuerzas armadas advirtieron que los guerrilleros que se movieron a las zonas de preconcentración estarán sometidos a una estricta vigilancia.



-Habitantes de Luruaco bloquean la carretera La Cordialidad que une a Barranquilla con Cartagena en la Costa Atlántica. Hay protestas por problemas de agua potable.



-Mientras que el gobierno de Estados Unidos envió un mensaje de solidaridad a México por la muerte de Juan Gabriel, decenas de personas le rindieron tributo frente al auditorio donde esta noche se debía presentar.