Lecheros tendrían que botar 1.200 litros de leche por derrumbe en zona rural de Yarumal

No hay tiempo estimado para la reapertura de la vía que comunica la zona urbana de Yarumal con el corregimiento de Cedeño del mismo municipio y con otras 4 zonas rurales del municipio vecino de Campamento, en el norte de Antioquia, por lo que cumplen 3 días incomunicadas 6.000 personas por culpa de un derrumbe que mantiene, incluso, bloqueado el cauce del río San Julián.

La mayor preocupación para los habitantes de la zona es que no se puede aún trabajar en la remoción del derrumbe, ya que el Departamento de Atención de Emergencias de Antioquia, Dapard, recomendó no llevar maquinaria a la zona porque representa un riesgo inminente y el terreno aun no está estable.

El alcalde de Yarumal, Miguel Peláez, dijo que estudian ahora cómo sacar la leche de los campesinos de la zona, quienes temen perder sus productos. Asegura el alcalde que hay ya 1.200 litros de leche represados.

“Los campesinos nos proponen llevar una manguera para sacar la leche. Del lado del derrumbe quedaron dos carrotanques que llevarían el líquido a un punto, luego por 3 kilómetros usar manguera y ahí lo recoge otro carrotanque, pero estamos analizando qué hacer porque es un producto perecedero”, dijo el alcalde a BLU Radio.

Las comunidades ribereñas del río Nechí, en Yarumal, Campamento y Anorí están en alerta máxima.

Además, tampoco ha sido posible rescatar el cuerpo de la persona que quedó atrapada en el movimiento de tierra.