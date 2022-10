Por segundo día se aplazó la sesión en Concejo de Medellín sobre la venta de acciones de EPM en UNE

Por segunda ocasión consecutiva se aplazó la sesión del Concejo de Medellín con la que se buscaba abrir un espacio para debatir sobre la venta de acciones de EPM en UNE, en esta oportunidad, según la presidencia de la Corporación, la gente que fue a las gradas no dejo que se avanzará en la sesión.

Todo comenzó cuando el concejal Luis Carlos Hernández, ausente en la sesión de ayer martes, donde según algunos concejales se quería hacer la 'jugadita' de votar para pasar la discusión a la comisión segunda, sin plenaria, se defendió y dijo que su vida está en riesgo por los señalamientos de algunos de sus compañeros.

“Al final de la sesión tuve que ausentarme por temas del liderazgo político, fui atacado miserablemente por algunos compañeros de este recinto, mi vida corre peligro, mi familia corre peligro”, reveló.

Le pidió respeto a Daniel Duque, Sebastián Vásquez y Alfredo Ramos, quienes por redes sociales aseguraron que supuestamente participó en un entramado: "Denos la pruebas públicamente también, dígale a la ciudad cuándo me compraron, cuánta plata me han dado, que si no muestran las pruebas, entonces tendremos que vernos en estrados judiciales. Que sea un juez el que los obligue a retractarse, porque no tienen pruebas, estoy seguro que no las tienen”, dijo.

El primero en salir a disculparse fue Daniel Duque, quien pidió a todos los concejales estar presentes en este tipo de discusiones: “Esta discusión se tiene que dar con todos los que estamos en este recinto, entonces concejal yo le reitero nuevamente mis excusas si se sintió ofendido. En medio de esta crisis institucional por la que está pasando la ciudad el Consejo juega un papel muy importante y dentro de los concejales, usted es estratégico y usted lo sabe", aseguró el concejal del Partido Verde.

El presidente del concejo, Lucas Cañas, señalado presuntamente de orquestar la presunta 'jugadita', rechazó las acusaciones en su contra y fue enfático en señalar que en la corporación se escuchan todas las voces.

“Cada uno ha podido asumir su postura porque aquí ninguno tiene mordaza. La verdad saldrá a la luz, porque es la ciudad que tenemos que construir desde la diferencia. Desde que somos todos, no con mentiras ni con engaños”, dijo.

Sin embargo, el concejal del Centro Democrático, Julio Enrique González, volvió a criticarlo por varios momentos tratando de callar a las personas que fueron a las gradas para rechazar la venta de acciones de EPM en UNE.

“Le reclamo al presidente del Consejo porque cuando las barras están con el ‘Quinterismo’ los contratistas que traen, cuando llenan esas gradas como cuando instalaron las sesiones ordinarias, permitía las arengas y decía que era democracia. Este presidente quiere callar a los verdaderos celadores de la democracia”, insistió.

Los ánimos se encendieron y pese a varios llamados, la sesión se levantó por las arengas en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero: "fuera Quintero".

Por ahora, sigue aplazada la decisión y no se sabe si este jueves habrá una nueva sesión en el Concejo de Medellín para definir qué va a pasar con esas acciones donde se pretende obtener 3 billones de pesos.

