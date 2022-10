Porque le iba a terminar: mujer atacó con aceite hirviendo a su novio en Apartadó, Antioquia

Conmoción causo el caso de una mujer que atacó a su novio venezolano con aceite hirviendo, según él, porque le iba a terminar la relación. El hecho ocurrió en el municipio de Apartadó, Antioquia.

Todo ocurrió en medio de una discusión entre la pareja, al parecer él le iba a terminar la relación. José Rivas, de 25 años y de nacionalidad venezolana, quería poner fin a su pareja Erica Valencia después de más de un año de relación. Sin embargo, ella reaccionó echándole aceite hirviendo en el rostro y cuerpo ocasionándole quemaduras de segundo grado.

"Al paciente ya le hicieron unos lavados a las heridas y está en la unidad de cuidados especiales. En este momento está estable y estamos viendo la evolución del paciente para ir mirando qué secuelas al final le quedan y mirar si requiere cirugía reconstructiva", señaló Ferney Zuluaga, gerente de la Clínica Panamericana de Apartadó.

El hombre le pidió a las autoridades intervenir en este caso, pero aún no ha sido capturada la presunta agresora que se pronunció en redes sociales y dijo que ella ya había sido víctima de violencia, aunque no hay denuncias según la Policía, pero que no se había alejado de él por apego emocional.

