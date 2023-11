Preocupación en Medellín por frecuentes homicidios de habitantes en situación de calle

Hay preocupación en Medellín debido a los frecuentes asesinatos contra habitantes en situación de calle, además, porque la mayoría de los casos se registran en el centro de la ciudad.

Los dos casos más recientes fueron, precisamente, en el Centro de Medellín. La primera víctima había ingresado a un centro médico desde el martes, 7 de noviembre, luego de haber sido golpeado en múltiples ocasiones y falleció a pesar de los esfuerzos médicos. La segunda fue un joven de aproximadamente 25 años que fue ultimado con arma blanca en medio de una riña.

En el segundo caso el hombre también fue llevado a un centro médico pero falleció poco después por la gravedad de la herida. Cabe resaltar que, en está ocasión, la Policía capturó al presunto agresor, un hombre de 29 años.

El último de estos casos tuvo lugar en el barrio Cristo Rey de la comuna 15, donde el habitante en situación de calle fue atacado con arma de fuego. Allí, según las investigaciones, un sujeto se acercó a la víctima y le disparó sin motivo aparente, para posteriormente huir del lugar.

"No es nuevo el tema, no está asociado a un tema de delincuencia común, no es un tema sistemático, simplemente es está sucediendo un tema de intolerancia, la mayoría en la Comuna 10 Candelaria porque es allí donde están la mayoría concentrados", indicó el secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo.

De igual forma, el funcionario afirmó que la mayoría de estos homicidios son perpetrados con arma cortopunzante.