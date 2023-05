Prófugo hombre que asfixió a su expareja en Bello; madre de víctima dice que "la ley no sirve"

Hay indignación en Medellín porque el responsable del asesinato de Julieth Girlesa Cornelio, a quien asfixió en la autopista Medellín- Bogotá, zona rural de Bello con una chaqueta, quedó en libertad porque, aunque inicialmente se presentó ante las autoridades competentes, no había orden de captura.

La familia de Julieth no se levanta de la pesadilla que inició el pasado fin de semana. La mamá de la víctima dijo que la expareja de su hija, identificado como Johan Sebastián Hernández Arango, está libre y no entiende cómo, después de todo lo sucedido, tengan que comenzar con una batalla legal para que lo busquen, debido a que hoy Eliana todavía recuerda lo que le dijo el hombre minutos después de haber asesinado a su hija.

“Me contestó desde el celular de mi hija y me dijo, tranquila ya la maté, me voy a entregar. Tranquila, y a usted también la voy a matar por alcahueta”, relató.

Eliana no puede contener las lágrimas al recordar que, desde hace tiempo, su hija había manifestado que no podía seguir viviendo con Johan Sebastián, pues ya había intentado asesinarla una vez delante de su propio hijo.

“Madre, yo no quiero vivir más con Cheo, no quiero vivir más con ese muchacho, yo lo que tengo es miedo y por eso es que quiero irme madre”, aseveró.

Pero los asedios no terminaron, a pesar de que Julieth tuvo el valor para separarse y denunciar al hombre que la amenazaba, pues constantemente, y a pesar de tener una orden de alejamiento, aparecía en la casa de la familia Cornelio Cardona y debían llamar a la Policía.

“A cada rato venía por acá, llamamos a la Policía y venían al rato, lo único que hacían era hablar con ella y ya”, agregó.

Perdieron la cuenta de cuántas veces vivieron lo mismo hasta Johan Sebastián cumplió sus amenazas y robó la vida de Julieth, pero la propia confesión y entrega del hombre no bastó para que se hiciera justicia, pues, según Eliana, a Johan Sebastián no lo capturaron.

“La ley no sirve, ella tanto que luchó y luchó en la Fiscalía y nada de eso sirve. ¿Cómo es que un tipo esté allí porque se presentó voluntariamente y no lo detienen? entonces, se vuela y ya”, afirmó.

Hoy la familia de Julieth no sabe dónde se encuentra su confeso homicida y mucho menos entiende por qué los fiscales, los policías y las autoridades que atendieron el caso, lo dejaron salir de la Fiscalía como si no hubiera hecho algo malo, hechos que acrecientan aún más el dolor por la pérdida de la mujer de 29 años de edad.

