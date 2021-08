Puntos masivos de vacunación en Envigado podrían cerrar por falta de pago a vacunadores

Por falta de pago por parte del Gobierno nacional a quienes aplican las vacunas se podrían cerrar puntos masivos de vacunación en Envigado y otros municipios. Una crítica situación que podría poner en riesgo el plan de inmunización y, por ende, dificulta alcanzar la inmunidad de rebaño. A través de un oficio el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa le solicitó al ministro de Salud el pago inmediato.

Y es que cada vez que se pone una vacuna se genera un costo que debe facturar las IPS y el Estado debe responder a quien pone toda la logística para la inmunización.

Cuando las vacunas se aplican en las sedes de las IPS, se debe pagar por cada aplicación de dosis 11.293 pesos y cuando es extramural 19.899 pesos, porque es un trabajo mucho más complejo desde logística. Pues bien, el giro que ha realizado el Ministerio ha sido, según las autoridades locales, insignificante.

“Si hacemos la cuenta desde el 18 de febrero que venimos vacunando, hasta la fecha deberían tener en promedio un pago de 5.500 millones de pesos, de los cuales hasta el día de ayer solamente habían pagado alrededor de 192 millones de pesos”, indicó el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa.

La falta de pago podría generar reducción de personal para la vacunación y cierre de puntos masivos.

“Porque no lo van hacer de manera gratuita, ellos lo hacen, pero facturan, y si facturan y no les pagan comienzan a cerrar puntos de vacunación. Esto es muy delicado y no está sucediendo solamente en Envigado, está sucediendo en muchas partes del país”, señaló el mandatario Espinosa.

Otra de las dificultades es la escasez de biológicos, según el mandatario, Envigado sí tiene vacunas, pero no para segundas dosis, esto se debe a una directriz del Ministerio de Salud, situación que los tiene molestos.

Envigado podría vacunar a 7.000 personas por día y por la falta de biológicos pasaron a vacunar a 2.400 personas por día.