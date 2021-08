Medellín no vacunará contra el COVID-19 a mayores de 12 años por falta de dosis

Medellín entró en una emergencia por escasez de biológicos de primeras dosis, luego de agotar en las últimas horas el reducido inventario de 3.000 vacunas.

A pesar del favorable ritmo de inmunización en Medellín, ya no hay vacunas para aplicar primeras dosis en los puntos de vacunación y mucho menor para inmunizar a los niños mayores de 12 a 14 años.

La secretaria de Salud de la capital antioqueña, Andree Uribe, reconoció que solo hasta el fin de semana llegaría un nuevo lote, por lo que no se podría unificar las etapas de vacunación desde este sábado en los 100 puntos de la ciudad.

“El Gobierno nacional a informado que va hacer unificación de etapas, sin embargo, si no llegan nuevas vacunas a la ciudad de Medellín no podemos cumplir esta directriz porque no tendríamos cómo responder a esa necesidad”, informó Andree Uribe, secretaria de Salud de Medellín.

Medellín tiene un inventario de 38.000 dosis de Pfizer, las únicas autorizadas para los menores de 17 años, pero estas están destinadas para segundas dosis y alcanzarían solo hasta mañana domingo.