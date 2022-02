Quintero retó a gobernador Gaviria a demostrar que informe Pöyry niega dolo en Hidroituango

Una polémica se ha generado entre el gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en esta ocasión por Hidroituango. Mientras que el mandatario seccional en una columna en el diario El Colombiano, destacó el pago de las aseguradoras y dijo que no hay dolo, Quintero respondió y dice que no es cierto, y lo reta a que le muestre donde dice eso en el informe Pöyry.

Todo comenzó porque el gobernador Gaviria, en una columna en el diario antioqueño titulada “Los tres mitos de Antioquia”, en un aparte habla sobre la actualidad de Hidroituango y los mitos del proyecto.

En tres puntos, señaló que no se ha perdido ninguna vida desde la contingencia en 2018, lo segundo, que fue un accidente en el que no se presentó ni dolo ni culpa grave y señaló: “sin estos requisitos ninguna compañía de seguros del mundo hubiera pagado. No es cualquier cosa que una compañía de las más serias del mundo pague casi 1.000 millones de dólares”.

En tercer lugar, que frente a lo que él llama perversos señalamientos que se hacen desde adentro y desde afuera: “bastante se ha hablado de supuesta corrupción en Hidroituango, pero ninguna de las pesquisas e investigaciones, y ha habido bastantes, ha detectado, denunciado y mucho menos comprobado cualquier indicio de corrupción”.

Por lo que insistió que deben seguir pagando los seguros y ahora lo esencial es poner a funcionar Hidroituango sin dilaciones, como, según él, lo concluye contundentemente el informe Pöyry.

Ante estos argumentos y otros como los del exalcalde Alonso Salazar, el diputado de Antioquia, Luis Peláez, que hablan además de ocultamiento del informe y no volverlo público por parte del alcalde de Medellín, hubo respuesta del mandatario local en su habitual consejo de gobierno y retó al mandatario Aníbal Gaviria y los demás que lo critican a que le muestren dónde no hubo responsabilidades de anteriores administraciones.

“He visto varios, Alonso Salazar, ayer al gobernador de Antioquia, diciendo que el informe Pöyry dice que no hubo dolo, ni culpa grave en todo lo que pasó en Hidroituango, yo los reto a que me muestren dónde, en serio, que hagamos donde quieran, en El Colombiano y que sea el árbitro, que nos muestre dónde dice eso, porque si Pöyry dijera eso ya lo hubiera sacado El Colombiano, pero El Colombiano no se atreve hacer tan bajo”, afirmó el alcalde Quintero.

Además dijo le pidió a ellos y a la oposición que no engañen más a la gente, que le digan en que hoja y línea dice el informe de la empresa chilena, por lo que advierte que se trata de una mentira, para tapar la verdad y que lo que buscan es que no se les cobre el resto de 5 billones de pesos que faltan por recuperar de la emergencia de 2018.

Por último, dijo que va hacer más férreo en la búsqueda de esos recursos y pidió que no se le diga más cuentos a la gente, porque ese informe hizo referencia al estado actual de Hidroituango y no de lo que se hizo o dejó de hacer.