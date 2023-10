"Renuncia de Quintero mostró que no le importó la ciudad": hablan candidatos a Alcaldía de Medellín

El ruido sobre la salida de su cargo del hoy exalcalde de Medellín Daniel Quintero se hizo realidad este fin de semana cuando anunció su salida y aseguró que lo hace para fortalecer la campaña de Juan Carlos Upegui.

Con este panorama, este lunes en Mañanas blu cuando Colombia está al aire hablamos con los candidatos a la Alcaldía de Medellín sobre el futuro de la capital antioqueña.

María Paulina Aguinaga, candidata a la Alcaldía de Medellín y exconcejal de la ciudad, se refirió a la salida de Quintero y a lo que le depara a la capital de Antioquia.

"Indiscutiblemente hoy la fuerza política está en el "antiquinterismo", pero esto dejó claro que nunca le importó la ciudad. Medellín no puede ser siendo usada como un trampolín presidencial ni tampoco para lanzar falsas campañas presidenciales", indicó.

Propuesta para recuperar EPM

Para Aguinaga, la recuperación de EPM se podrían dar al nombrar gente técnica y ética.

"Todo empieza por la cabeza. Hay que nombrar gente técnica y ética, además de recuperar el tema financiero. Todo empieza por la cabeza, por los miembros de la junta directiva, nombrar personas idóneas, sin conflictos de interés, con alto perfil técnico y social. Lo bueno y lo malo lo estamos pagando todos a través de las tarifas de servicios públicos", manifestó la candidata a la Alcaldía de Medellín .

¿Irá hasta el final?

"Yo si tengo claro yo que no me retiré del Concejo de Medellín para quedarme a mitad de camino. Mi candidatura va hasta el final y no tiembla ante la renuncia de Daniel Quintero ni a la "sobrades" de Federico Gutiérrez. Mi candidatura pasa la pagina de la polarización", finalizó.

Por su parte, Juan Carlos Upegui, candidato a la Alcaldía de Medellín, dijo que Daniel Quintero se suma a una campaña actualmente fuerte.

"La sensación en la calle ha sido muy positiva, de las mujeres, niños, yo he tenido un crecimiento y eso me ha permitido conectar con la ciudadanía. Tuvimos reacciones muy positivas y sintiendo la energía de los barrios vamos a crecer mucho en las próximas semanas. Daniel Quintero se suma porque estamos fuertes, porque hemos venido subiendo y es la única alternativa para derrotar a Federico Gutiérrez, que está construyendo su proyecto con lo peor de la política tradicional. Esto nos da un impulso para seguir creciendo", explicó el candidato Upegui.

Asimismo, Upegui se refirió a un posible "continuismo" del gobierno de Daniel Quintero.

"Yo he estado en las calles en los últimos meses y la ciudadanía nos respalda, nos apoyan en lo barrios populares, esto se ha convertido en una fortaleza muy grande. La ciudadanía tomará una decisión difícil, si volver al pasado de la mano de Federico Gutiérrez o escoger avanzar, escoger el cambio", expresó.

Finalmente, Albert Corredor, candidato a la Alcaldía de Medellín, dijo en Mañanas blu cuando Colombia está al aire que la salida de Quintero "va a mover sensaciones".

"Estamos viviendo un hito político por la renuncia de Quintero. Sin duda esto va a mover sensaciones en la gente y hay que ver si son positivas o negativas. La lectura que tengo de esto es que hay un abandono de un cargo de una ciudad que necesita que la dirijan y hacer eso, para hacer campaña, demuestra que no hay un interés rea por la ciudad. Nuestras cifras internas nos muestran que hay un estancamiento en la campaña de Upegui. Respeto la decisión del hoy exalcalde, pero se ve que hay un acto de desespero para lograr sacar adelante esa candidatura", afirmó Corredor.

"Nuestra candidatura no es de presiones. Lo de Juan Carlos Upegui es un discurso, nuestra candidatura es la única, según cifras internas, que podrá derribar a Federico Gutiérrez .

Escuche la entrevista completa aquí:

