Revocarían más de 4 mil solicitudes de fotomultas en Medellín

En una semana la secretaría de Movilidad notificaría cuántos de los más de 4 mil comparendos, que pidió revocar la Personería, quedarán sin validez por no haberse respetado el debido proceso en su entrega a los infractores.

La subsecretaria legal, María Patricia Zúñiga, explicó que ya adelantan un proceso de verificación para determinar cuántas de las 4.575 fotomultas expuestos por la Personería deben ser anulados, por no haber sido llevados a quienes infringieron las normas por vivir en zonas de alto riesgo. (Lea también: Esta plataforma le ayudará a saber si tiene fotomultas y a pagarlas de inmediato )

Pese a que la Personería pidió que se investigue a los funcionarios de esa dependencia que no han cumplido con el debido proceso, la subsecretaria explicó que no son ellos quienes incumplen con el envío de las fotomultas, sino que las empresas de mensajería no llegan a todas las zonas de la ciudad.