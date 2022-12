Samper cree que tenemos que rendir pleitesía a él y a las Farc: Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que el Ernesto Samper “me llamó para participar en ese foro y yo le dije que tenía muchas dudas sobre la implementación de los acuerdos”.



Al foro Paz y Región también estaban invitados el vicepresidente Óscar Naranjo, el gobernador Luis Pérez, León Valencia y el jefe negociador de las Farc, Pastor Alape. “Samper jamás me dijo que en el foro iban a participar guerrilleros”, agregó el mandatario.



Federico Gutiérrez también aclaró que “tampoco me quería estar en esa mesa con Ernesto Samper y Pastor Alape. No tenía por qué estar ahí”.



“Samper cree que todos los colombianos tenemos que rendirle pleitesía a él y a las Farc”, dijo el alcalde Gutiérrez, quien agregó que “las Farc y sus líderes están haciendo es política sin entregar las armas. Tienen que cumplir”.



Gutiérrez indicó que necesita más información por parte del Gobierno Nacional para definir los programas sociales de reintegración de los guerrilleros.



“Más que foros, las Farc deben cumplirle al país y entregar las armas”, puntualizó.

Por su parte, el expresidente Ernesto Samper aclaró que no tiene diferencias con el mandatario de los medellinenses. “Le dije al alcalde que nos acompañara en el foro, era el lugar para plantear sus diferencias”.

“Una cosa es tener una posición ideológica sobre los acuerdos y otra estar en desacuerdo con lo planteado”, dijo Samper.



El expresidente agregó que “sentarse en una mesa a hablar sobre sus diferencias me parece que le sirve más al país. Los integrantes de las Farc están habilitados para hacer foros, hay que comprometernos con la paz”.



Samper también indicó que los participantes del foro llegaron a una conclusión y fue que el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc debe regionalizarse “para que esto pueda funcionar”.