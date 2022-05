Si lo tiene un grupo armado, comuníquese: súplica de madre de ingeniero desaparecido en Antioquia

Como si se lo hubiera tragado la tierra o el río Cauca, así está el caso de la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, que adelantaba revisiones a las compensaciones forestales en el área de influencia de Hidroituango en el norte de Antioquia .

El profesional estuvo el 3 de abril en un hotel en San Andrés de Cuerquia y a las 9:00 de la noche salió a comprar comida, habló con su familia por celular, luego habría sido visto por la Policía en la madrugada del 4 de abril en el parque principal pero, desde entonces, no se conoce nada sobre él.

En medio de la angustia y la cuenta de los 48 días que se cumplen hoy, su madre, doña Claudia Yepes, pide a las autoridades que no paren el bloque de búsqueda, pues si bien se han hecho entrevistas y las comunidades expresan su aprecio por el ingeniero, no hay resultados.

"No hay una sola pista. Ellos han indagado, han buscado, han entrevistado, han hecho allanamientos, pero realmente no se ha encontrado nada. Entonces, es muy duro porque no hay nada", señaló.

La madre asegura que su hijo no había denunciado amenazas y que se la llevaba muy bien con las comunidades campesinas, pero que si fue retenido ilegalmente, espera que se contacten.

"Y si lo tiene algún grupo armado, una banda criminal o disidencia, por favor, comuníquese también para saber qué quiere, qué necesita, por qué lo tienen. O sea, para que terminemos con esta incertidumbre, con esta angustia y con este dolor tan grande", suplicó doña Claudia.

Por ahora, la Gobernación de Antioquia tiene vigente una recompensa de hasta $10 millones por quien entregue información del paradero del ingeniero Andrés Camilo.

