Silleteros de Santa Elena realizarán plantón por la logística del desfile

Por inconformidades del desfile de silleteros que se realizó este domingo como clausura de la Feria de las Flores , los campesinos realizarán un plantón mañana en la avenida Oriental.

“Me parece el colmo lo que hicieron dejarnos tirados, porque nos dejaron tirados en la cera todo el día, sin hidratación, nosotros que sí sentimos en carne propia qué fue el desfile de silleteros, sabemos que no se podía pisar la grama de la cancha, sabíamos que no se iban a poner las silletas allí y los silleteros lo hicimos en forma de protesta”, manifestó una integrante del grupo de silleteros.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, había ofrecido disculpas dijo que había sido un problema logístico. Además relaciona este percance con temas políticos.

“Pedir disculpas en la demora por falta de información, todos entraron al estadio, todos los pudimos aplaudir, estamos en un momento político complicado y a veces algunas personas se aprovecharon de ese momento de desinformación para decirles a algunos que no iban a entrar”, indicó el alcalde de Medellín.

Pese a estas excusas, algunos silleteros advierten que esta justificación no es válida.

“Por eso es que ingresamos tan desorganizadamente, no ingresamos como siempre se hace de categoría en categoría, entonces acá lo desmiento señor alcalde, porque eso no fue como usted dijo, nos tiraron a la calle y me parece injusto cuando nosotros somos el centro de la Feria de las Flores”, puntualizó la silletera.