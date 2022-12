"Tenemos absoluto control de Hidroituango": EPM dice que no debe haber dudas sobre seguridad

Este miércoles, después de días de atrasos por la evacuación preventiva de las comunidades, Hidroituango se encendió oficialmente y empezó a enviar cerca del 5 % de la energía que consume el país. Aunque fue una entrada en operaciones anunciada con bombos y platillos, desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) lanzaron advertencias.

Así, el gerente general de EPM , Andrés Carrillo, le respondió en Blu Radio al director de la Ungrd, Javier Pava, quien en rueda de prensa comentó que esperan que la mega obra no termine en una tragedia y se atiendan las recomendaciones que se han hecho. Carrillo dijo que “se prepararon como si fuera a salir mal, pero afortunadamente salió perfecto”.

Puntualizó que "el riesgo en el proyecto sigue siendo alto”, pero que eso no quiere decir que haya un riesgo como los que se han venido anunciando.

En ese sentido, aseveró que estaban listos para el encendido desde el pasado 30 de noviembre, pero se les “impuso la obligación de evacuación” de las comunidades alrededor de la central hidroeléctrica y por eso esperaron.

Además, aseguró que están “tranquilos” y que tienen “absoluto control” de Hidroituango, por lo que no debe haber dudas sobre la seguridad de la obra. Sin embargo, aceptó que riesgos siempre existirían en este tipo de proyectos, pero que se sigue vigilando y están “preparados a escenarios no deseables”.

“Nosotros tenemos absoluto control del proyecto, ya está, no tenemos ninguna señal que nos preocupe. Esto no quiere decir que no tengamos que seguir avanzando en el desarrollo; el mayor riesgo en este momento es el uso continuo del vertedero y ese uso continuo se empieza a reducir una vez entren en funcionamiento las unidades de generación”, insistió Carillo.

