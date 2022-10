Todos tenemos que ayudar para que guerrilleros de Farc no deserten: Luis Pérez

Luis Pérez denunció que tres guerrilleros armados desertaron de campamento ubicado en Dabeiba, occidente de Antioquia.



“La última información que confirmamos es que se volaron tres guerrilleros de la zona de normalización de Llanogrande, en Dabeiba. Nos preocupa que haya deserciones porque en un futuro pueden ingresar a bandas criminales”, expresó el gobernador de Antioquia.



El mandatario indició que en el momento no están identificados los guerrilleros que se fugaron. “Nos preocupa que Naciones Unidas no se dé cuenta que se vuelan los guerrilleros”, expresó Pérez.



“El Gobierno no tiene los nombres de quienes están allá, todos son anónimos, eso agrava la situación porque no sabemos cómo identificarlos”, indicó el mandatario, y agregó que “al proceso de paz le hace falta conexión con la opinión pública”.



“Todos en Colombia tenemos que ayudar para que los guerrilleros no deserten”, puntualizó Luis Pérez.