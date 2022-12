Tranvía de la 80 se queda sin financiación por parte del Gobierno Nacional

Ante las declaraciones del ministro de Transporte sobre la no financiación del proyecto del Tranvía del 80, el alcalde de Medellín manifestó que sin aporte del Gobierno nacional, no hay dinero suficiente para su construcción.



El Tranvía de la 80 ya pasó la primera fase de estructuración financiera y se prepara para iniciar el estudio de los diseños técnicos.



El mandatario de los medellinenses pidió claridad frente al tema y aseguró que la ciudad no tiene una capacidad económica para financiar esta megaobra, uno de sus proyectos bandera.



El alcalde afirmó que si no hay aportes, deben tomarse decisiones claves para saber qué van a hacer con los 600 millones de pesos que tienen por la venta de Isagen.



