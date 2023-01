"Un trino no tiene requisitos legales": alcalde de Caucasia responde a Petro sobre corralejas

Con el inicio del 2023 también llegan las primeras fiestas municipales en diferentes regiones del país. Como es el caso de Caucasia, Antioquia, que se vio envuelta en una polémica por heridos en medio de una corraleja, pese a los llamados de atención del Gobierno nacional sobre este tipo de actividades.

Desde la Gobernación de Antioquia aseguran que hubo un total de 39 heridos, además, de 40 menores de edad que tuvieron que ser retirados de esta actividad. El gobernador encargado Juan Pablo López mencionó que habrá una veeduría sobre este caso; sin embargo, el alcalde de Caucasia, Jefferson Sarmiento, respondió en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, a las críticas después de decir que las corralejas fueron un éxito en el municipio.

“Yo tendría que dar una información en primera mano a los medios de comunicación, en ningún momento dije que solo eran 18 heridos y ayer en Caracol salió el reporte de 23, pero con el Comité de Verificación dimos cuenta que faltaban 10 personas. Nosotros lo que dimos fue un reporte temporal, no fijo, pues faltaba validar toda la información”, indicó el alcalde.

Sarmiento mencionó que en las corralejas no hubo ningún menor de edad herido, sino que se encontraron dentro del espectáculo y fueron retirados de forma inmediata por las autoridades: “Esos 40 menores que se presentaron no estaban en las corralejas, estaban en los palcos con sus familias”.

El funcionario dice que por parte de la Alcaldía de Caucasia ofreció todas las medidas de seguridad para este evento, aunque, el Gobierno nacional y la Gobernación semanas atrás pidieron no llevar a cabo este tipo de eventos en ningún municipio en Antioquia: “Con el respeto que se merece el presidente Petro, sus convicciones y políticas, él solo elevó una solicitud y nosotros nos amparamos en un marco legal y constitucional, con la sentencia 666 del 2010 que regula estos espectáculos. No me pueden decir que un trino tiene unos requisitos legales que me pueden prohibir”.

Pese a la inconformidad de la Gobernación de Antioquia por el cruce cifras en las corralejas de Caucasia, el alcalde dice que se basaron en todos los marcos legales y esto solo fue en error ante la falta de análisis de la situación; según él, no es tema de convicciones personales, sino de basarse en un marco legal a un tema que termina siendo “netamente cultural”.