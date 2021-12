Una persona murió en torrencial aguacero en Medellín; 80 familias resultaron afectadas

Más de 80 familias damnificadas, un hombre muerto y varios heridos es el balance tras el aguacero torrencial de las últimas horas en Medellín .

La víctima mortal fue arrastrada por la quebrada la Corcovada y su cuerpo fue rescatado por los bomberos en un sector de Robledo. Sin embargo, aún está en proceso de identificación mientras es trasladado a Medicina Legal.

En el barrio Robledo Aures, una de las zonas más afectadas por la emergencia, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hizo un recorrido donde las lluvias y el desbordamiento de varias quebradas dejaron vías intransitables y buses atascados por los escombros y lodo.

"Más de 80 viviendas afectadas, cuatro de ellas completamente destruidas. Tenemos heridos, tenemos más de siete personas heridas y dos de ellas están todavía en el hospital", reportó el mandatario.

Aguacero torrencial en Robledo Aures, Medellín, dejó más de 80 familias afectadas, 4 casas completamente destruidas y vías intransitables por los escombros. #MañanasBLU https://t.co/Waf9H6pz0g pic.twitter.com/OE584cvQE5 — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) December 1, 2021

Uno de los afectados fue don Pedro Villa, a quien el desbordamiento de la quebrada la Quintana destruyó parte de su vivienda.

"Un aguacero muy tremendo se vino y se rebosó toda la quebrada. Se me llevó parte de donde está para la casa y el techo me lo tumbó. Entonces, me siento en este momento con necesidad de volver a parar lo que se me ha caído", relató.

Algunas de las familias afectadas pasarán la noche en un albergue, mientras que otras estarán donde parientes y amigos. Sin embargo, desde ya reciben ayudas humanitarias pero se pide a la ciudadanía que si quiere donar, puede llamar al 123.

