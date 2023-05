Usuarios de Bancolombia denuncian misteriosa desaparición de dinero de sus cuentas

A Elizabeth Franco se le desaparecieron 2.196.000 de pesos de su cuenta de ahorros Bancolombia. Relata que el 3 de mayo realizó varios pagos por PSE, de los cuales conserva los respectivos pantallazos, y que al día siguiente cuando iba a hacer otro pago que no había podido realizar se dio cuenta que le hacía falta dinero, por lo que se comunicó con la línea de atención al usuario donde un asesor le dijo que debían revisar el caso.

"A las 5:00 de la tarde del 3 de mayo me llaman del negocio para decirme que debo realizar un pago. Ingreso a la sucursal pero me aparece que excedí el tope de transferencias del día, entonces madrugué al otro día a hacer la transacción y me doy cuenta que me hacían falta 2 millones 196 mil pesos", le contó a Blu Radio Elizabeth Franco.

Blu Radio se comunicó con Bancolombia, entidad que manifestó que el pasado 3 de mayo algunos pagos realizados por los clientes a través de PSE no fueron debitados en tiempo real pese a que las transacciones fueron exitosas, y que, en un proceso natural de conciliación de cuentas, los clientes vieron debitado el dinero horas más tarde, cosa que no ocurrió con Elizabeth que sigue a la espera del dinero.

"Me dijeron que debía esperar que las personas a las que yo les pagué por PSE le retornaran el dinero al banco para ellos devolverlo a los afectados, pero que debo estar llamando", agregó Elizabeth.

Publicidad

La denuncia de Elizabeth se hizo viral y, en redes, otros usuarios de Bancolombia también se quejaron del mismo problema.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: