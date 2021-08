Vacunación en el Yesid Santos estuvo suspendida por falta de pago a vacunadores en Medellín

Por varias horas estuvo suspendida la vacunación en uno de los puntos más grandes de Medellín, se trata del Coliseo Yesid Santos, ubicado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, porque a los vacunadores no les han pagado.

Los ciudadanos que estaban haciendo fila perdieron la madrugada por la falta de información por parte del personal salud del punto.

“Nosotros no tenemos la culpa, descarados, si nos les pagan entonces vayan para la casa”,fueron algunas de las protestas de los ciudadanos.

Don Alfonso Gómez afirmó que estaba buscando su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero aseguró que tiene molestia porque no lo atendieron.

“Llegamos cantidad de personas para que nos vacunaran, están hablando por la televisión, periódico y por toda parte que quien no se vacune no puede entrar a los eventos e la feria de las flores, venimos hacer una fila, salen a decir que no hay vacunación porque no les han pagado. Eso no es culpa de nosotros”, afirmó.

BLU Radio confirmó que se trata de una empresa contratista de la Alcaldía de Medellín llamada Distribienes Total S.S -Comercializado de bienes y servicios, que no les ha pagado a los usuarios, pero que a raíz de esta protesta se comprometió que el fin de semana, o a más tardar la próxima, a ponerse al día con el personal de vacunación, para que se normalice el servicio.