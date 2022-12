Video: consejeros de Juventud denuncian recibir hamburguesas crudas en encuentro en Medellín

Hamburguesas con carne cruda fue el almuerzo que recibieron los consejeros nacionales de la juventud que se reúnen por estos días en Medellín . Esta es la última denuncia que, los jóvenes que se congregan en la ciudad, han hecho después de que casi 20 de ellos tuvieran que ir al hospital.

Matthew David Castillo, consejero de la juventud del departamento del Cesar y uno de los jóvenes que estaba en Medellín contó que, oficialmente, que los compañeros de ellos que estuvieron dentro del hospital, hasta ayer eran 17 o 18 personas, las que presentaron problemas de salud después de recibir la comida.

Pero esta no ha sido la única polémica por el evento. La logística en poco tiempo, la estadía no gestionada para muchos de los jóvenes y los valores del contrato para la alimentación también han generado ampolla, pues algunos de ellos, han publicado el documento donde aparecen almuerzos de hasta $88.000 que no concuerdan con el recibido, además, de otras quejas por toda la organización del encuentro.

Ahora mismo el #gobiernodelcambio nos está Alimentando de la peor forma, en el gran encuentro nacional de Consejeros en #Medellin. Presidente @petrogustavo , aparte de que no nos paran bolas; así nos intoxican? Aquí está el gobierno que fue elegido por los jóvenes...#sosjuventud pic.twitter.com/miH4kw1mp3 — Matthew David Castillo (@themattcf) December 16, 2022

Sin embargo, la consejera presidencial, Gabriela Posso Restrepo, hizo una serie de publicaciones en las que muestra que el almuerzo no costaba $88.000, sino $15.000. También explica que los consejeros de la juventud se están alojando en el sector de Provenza.

Ante las informaciones falsas que circulan sobre el Encuentro Nacional de juventud. Abro hilo aclarando:



El precio de las hamburguesas es de $15.000 pesos, no de $88.000 como algunos han afirmado. pic.twitter.com/C03aote1Jq — Gabriela Posso Restrepo (@GabrielaPossoR) December 17, 2022

Finalmente, frente al tema de la intoxicación y atención médica a los jóvenes, Posso asegura que no se debió al consumo de alimentos, sino que algunos de ellos habían tomado bebidas alcohólicas y otros estaban agotados por largas horas de viaje y pocas horas de sueño para llegar a Medellín.

Por el momento, se desconoce con exactitud qué sucedió realmente, pero este encuentro en la ciudad Medellín, ha causado una ola de críticas por todos estos tipos de temas que denuncian y defienden los participantes.

