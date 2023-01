Video: dos taxistas se fueron a los golpes tras chocarse en Medellín

Es viral en redes sociales un video en que dos taxistas se fueron a los golpes por un choque en Medellín, en medio de insultos y pelea, las dos personas fueron grabados por personas que se encontraban cerca del lugar de los hechos.

"Usted cree que está hablando con un niño ¿o qué?. Abrite ome, bobo. Abrite", amenazó un taxista a otro conductor de servicio público, con el que acababa de chocar su vehículo, en Medellín. No conforme con intimidarlo, también sacó un palo de béisbol para golpear su carro.

Los hechos ocurrieron en el Poblado, muy cerca al famoso sector de Provenza, donde las personas que transitaban por el lugar al ver lo que ocurría gritaban: "Pégueselo, pégueselo".

La pelea quedó registrada en un video en el que se ve cómo el taxista que sacó el palo de beisbol le da varios golpes al otro vehículo, lo que llevó a que el conductor se bajara del carro y se enfrentara a los golpes con el otro hombre. Minutos después se ve cómo le arrebata el palo y hace lo mismo con su vehículo.

"Estamos capacitando a nuestros hombres y mujeres, pertenecientes al Modelo Nacional de Vigilancia por cuadrantes, precisamente para abordar todo este tipo de problemas desde el diálogo y la mediación", expresó el coronel José Miranda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Además de las lesiones que sufrieron ambos conductores, producto de los golpes, los dos taxis involucrados en el choque también sufrieron múltiples daños.

#Medellín | #Taxistas 🚖🚕 #Colombia 🇨🇴🕊️



¿Será un acto de intolerancia o por el contrario de defensa de uno de los conductoresi?



¿Qué opinan ustedes?



— Luis Fernando Quijano Moreno 🇨🇴🕊️ (@FdoQuijano) January 8, 2023

