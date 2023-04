Video: por sacar una carpa para los recicladores, cinco vecinos agredieron a tiktoker en Medellín

Katerine Paola García Martínez, conocida en la red social como AndreTv, pasó las últimas horas en Medicina Legal y la Fiscalía a causa de las lesiones que dejaron en su rostro y brazos cinco vecinos que la agredieron en un hecho intolerancia en el barrio Velódromo de Medellín .

Los hechos ocurrieron cuando quiso sacar un tipo de carpa para niños al jardín afuera de su casa, con el objetivo de que algún reciclador se lo llevara antes de que pasara el carro de la basura al otro día.

"Si yo la saco en horas de la mañana, que se la lleva la basura, pero la intención con la que lo hice fue sacarlo antes, para que se lo llevara o un habitante de calle o un reciclador", cuenta la mujer.

Unos vecinos salieron de inmediato a pedirle mover la carpa y comenzó un altercado en el que 2 hombres y 3 mujeres la atacaron dejándole arañazos en el rostro y brazos.

Lo más grave de la riña es que, según cuenta la tiktoker, previo a que llegara la Policía, un tercer hombre salió de la casa portando un arma de fuego y amenazándola.

"Por semejante bobada uno de los señores se entra para la casa y saca un arma de fuego; en medio de eso, las hijas se asustan y no lo dejan salir de la puerta con el arma de fuego. Entonces el que es policía, porque uno de ellos es policía, me señala y ahí es donde utiliza la frase "me las vas a pagar", explica Katerine.

Por esa razón, Katerine fue hasta la Fiscalía e interpuso una denuncia contra personas que la atacaron y, dice, ahora teme por su vida a raíz de las denuncias que recibió por parte de sus vecinos.

Video de tiktoker agredida en Medellín