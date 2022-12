Video: transportadores mantienen bloqueadas las entradas y salidas de Rionegro, Antioquia

Las vías que de Rionegro conducen a los municipios de El Retiro, El Carmen de Viboral, la Autopista Medellín – Bogotá; San Antonio de Pereira, el barrio Porvenir, entre otros, permanecen cerradas desde el mediodía de este miércoles, 14 de diciembre, por cuenta del paro que adelantan desde hace 19 días los transportadores en rechazo del nuevo sistema de transporte integrado SitiRio, que comenzó a operar desde marzo del presente año. Una de las pocas vías que no se encuentra bloqueada, es la que conduce al aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro.

“Algunos transportadores que han salido a manifestarse en contra del sistema SitiRio bloquearon todas las vías de nuestro municipio, afectando no solo la movilidad, sino sectores importantes como la salud. Bloquearon los ingresos al Hospital San Juan de Dios de Rionegro; bloquearon los ingresos a la Clínica Somer y al Hospital San Vicente de Paúl, clínicas que sirven no solamente a la región del oriente antioqueño sino a toda Antioquia” denunció Duberney Pérez, subsecretario de Movilidad de Rionegro.

Los transportadores que mantienen los bloqueos insisten que no están de acuerdo con el manejo que la Alcaldía de Rionegro le quiere dar a este nuevo sistema que, entre otras cosas, establece un pago electrónico, por eso piden que los escuchen.

“El grueso de la petición es que haya garantías para los transportadores, de que sus condiciones económicas no se van a desmejorar en razón de un nuevo sistema. Y no solamente las condiciones económicas, sino que también pedimos la garantía que si llega otro sistema diferente, o entra el Tren Ligero, no eliminen rutas y mucho menos dejen a transportadores fuera del servicio” le dijo a Blu Radio, Carlos Osorno, vocero del paro.

Ante las múltiples afectaciones que ha generado la no prestación del servicio a los usuarios, la Superintendencia de Transporte entró a establecer un puente entre ambas partes para iniciar un diálogo y alcanzar un acuerdo.

