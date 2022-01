"Yo quiero que vaya a la cárcel": mujer víctima de acoso en el metro de Medellín

La mujer que fue víctima de acoso sexual en el metro de Medellín pide cárcel para el responsable, informó que ya le había ocurrido una situación parecida en el sistema de transporte pero denunció que las autoridades le dieron la espalda y la querían bajar del metro.

Andrea, la mujer que fue víctima del acoso sexual en el metro, informó que no se dio cuenta de lo que le estaban haciendo hasta que un compañero del trabajo le mostró el video.

Publicidad

"Me dice ¿te pasó algo en el metro? Y yo dije, no nada, lo que se vive a diario: la congestión impresionante. Ya después veo el video y entro como en shock como que sí, soy yo, cómo no me di cuenta de todo lo que estaba haciendo este tipo, que en realidad es un abusador", contó.

Informó que tiene indignación debido a que la semana pasada también fue acosada. Además, dijo que trataron de tocarla, pero que lo que le causó más impotencia que al pedir auxilio la quisieron sacar del sistema de transporte.

Publicidad

"Sentí, literalmente, que un tipo me estaba tocando. De una hice el escándalo y entonces me iban a sacar del metro. Me dijeron: entonces si no eres capaz de viajar acá te vamos a bajar", relató.

La afectada informó que llegará hasta las últimas consecuencias de este hecho: "Estoy completamente indignada. Voy a llegar hasta el fondo con una demanda, o como sea, pero no voy a dejar esto callado, no podemos seguir así", aseveró.

Publicidad

Lea también

"Yo quiero que vaya a la cárcel. Tiene que pagar lo que hizo, y sé que no lo hizo solamente conmigo, sino que lo ha hecho con más personas, yo puedo estar segura de eso", aseguró.

Publicidad

Finalmente, criticó al metro frente a la opción que tiene de oprimir el botón rojo para ser auxiliados, porque cuando le pasó por primera vez ella sintió que le dieron la espalda y espera que este nuevo caso no quede en la impunidad.

Escuche el podcast BLU 4.0: