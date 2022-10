Al menos 30.000 maestros de Bogotá volverán a paro

Los maestros del sindicato del Distrito saldrán de nuevo a las calles de la ciudad a protestar contra la administración del alcalde Enrique Peñalosa. Aseguran que hay problemas con los alimentos para los niños y falta de recursos para implementar la jornada única escolar.

El próximo miércoles los maestros se reunirán para definir la fecha exacta de las manifestaciones que afectarán una vez más la movilidad de la ciudad.

la propuesta de vigencias futuras para nuevos colegios en concesión yLo único que nos dice la Secretaría de Educación es que no hay recursos”, aseguró Wilmer Zambrano, uno de los maestros que lidera

la jornada de protestas.

El sindicato que representa Zambrano es la Asociación de Trabajadores de Educación que siempre acompaña las protestas de Fecode. Frente al Plan de Alimentación Escolar, Zambrano señaló que todas las semanas llegan denuncias de los colegios porque los alimentos, según él, a veces no llegan a las instituciones.

Sobre el PAE, fuentes del Ministerio de Educación aseguraron que en los meses que quedan de Gobierno no se va a resolver la discusión por el modelo del programa sobre el que hay críticas de varios sectores por los escándalos de corrupción con los recursos para los alimentos.

El Gobierno envió una respuesta a la Procuraduría en la que pedía que la contratación de cerca de un billón de pesos quedara en manos de 25 entidades territoriales. Hasta ahora, no se conoce la respuesta del Ministerio Público ni de Fededepartamentos.

Por su parte, Zambrano afirmó que hasta ahora no han solicitado autorización a la Alcaldía para la movilización, un procedimiento que es necesario para la logística del tráfico y el acompañamiento de la Policía. La Secretaría de Educación señaló que, por ahora, no se referirá a las protestas, pero pidió que se realice en horarios que no afecte la continuidad de las clases de los menores.