Al ‘Tino’ Asprilla lo atracaron en el Parque de la 93 “en un minuto”: le rompieron vidrios del carro

Faustino Asprilla también fue víctima de la inseguridad en Bogotá . El exjugador de fútbol denunció a través de sus redes sociales que lo atracaron en el Parque de la 93, en el norte de la capital del país.

“Me bajo a un cajero, me rompieron el vidrio y me sacaron un bolso que tenía atrás”, contó el exjugador leyenda de la Selección Colombia en historias de Instagram.

El ‘Tino’, además, aseguró que a los delincuentes solo les tomó un minuto lograr su cometido y robarlo. Todo ocurrió, según relató, mientras salió del vehículo para retirar de un cajero electrónico.

“Pasando el susto después del robo en Bogotá en pleno Parque de la 93, menos mal tengo acá a Octavio y Caremonja, que me dan ánimo”, escribió Asprilla en una nueva publicación.