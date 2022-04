Alcaldía de Bogotá aclara dudas sobre la línea de guion en la marcación de cascos de motociclistas

Teniendo en cuenta las dudas de los motociclistas respecto a los detalles de las nuevas medidas y restricciones adoptadas por la Alcaldía de Bogotá para mejorar la seguridad en la capital del país, la Secretaría de Seguridad aclaró varios puntos que tienen con dolor de cabeza a más de uno.

El primero, según el subsecretario de Seguridad y Convivencia, Alejandro Londoño, es que no importa si el casco no tiene la línea blanca en el medio de la marcación con la placa, tal y como se ve en el Decreto 119 emitido por el Distrito con las medidas, ya que no es obligatorio.

Publicidad

“Lo importante es que esté la placa visible en fondo negro, letras blancas y reflectivas, sí tiene o no la línea, no es obligatoria”, indicó el funcionario Distrital.

Londoño también mencionó que los motociclistas pueden usar franjas magnéticas en el casco, con la cual se pueda cambiar la placa, esto teniendo en cuenta que muchos acudieron a esta opción, ya que tienen varios cascos para su moto. “Lo relevante es que las letras y números de placas sean claras”, enfatizó.

La multa para el que no cumpla esta nueva norma, indicó el subsecretario, es de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que haciendo cuentas da una cifra aproximada de $500.000.

Publicidad

También aclaró que no tener la placa reglamentaria en el casco no da inmovilización, sino que solo se impondrá la multa al infractor. Caso contrario a lo que pasa si se incumple con la restricción de parrillero hombre los jueves, viernes y sábados entre las 7:00 p.m. y las 4:00 a.m., debido a que esto sí es causal de inmovilización del vehículo.

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo va la carrera a la Presidencia: