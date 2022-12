Alcaldía levanta alerta amarilla en Bogotá, pero mantiene restricción a camiones viejos

La calidad del aire en Bogotá mejoró los suficiente para levantar la alerta amarilla en el suroccidente de Bogotá. Sin embargo, la ciudad mantendrá las restricciones a los camiones con más de 20 años de antigüedad en las horas pico.

Esas restricciones están contempladas en el decreto 840, contra el cual cientos de camioneros protestan en varios puntos de la ciudad.

"Nuestra responsabilidad es clarisima y es con la salud de los bogotanos y eso no negocia. No se negocia hoy y no se negocia mañana", dijo la secretaria de ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia. El 840 tiene como claro fundamento la salud de las y los bogotanos y no se negocia", agregó.

La funcionaria aseguró que continúan las mesas de trabajo con los camioneros, que tendrán la mediación del Gobierno nacional.

La funcionaria aseguró que el tema "de fondo" no es la calidad del combustible que recibe la ciudad sino la vejez de los vehículos.

"La calidad de combustible en Bogotá es excelente. El centro de la discusión es un tema de tecnologías obsoletas, que como dice la alcaldesa son 'Euronada" y que no hacen buen uso del combustible", aseguró.

Según la Secretaría de Ambiente, el 75% del material particulado en Bogotá viene de los vehículos, especialmente del transporte de carga. Otras fuentes relevantes, son motocicletas, el SITP provisional, entre otras.

