Algunos vecinos del Portal Américas estarían auspiciando a miembros de Primera Línea, según Policía

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó detalles de los más recientes enfrentamientos entre miembros de la Primera Línea y agentes de la institución en los alrededores del Portal Américas, Bogotá.

El general Camacho reveló en BLU Radio que habría cinco personas, algunos vecinos del sector, que estarían auspiciando actos vandálicos de la Primera Línea.

Al interior de los conjuntos sí hay personas que vienen patrocinando y protegiendo algunos jóvenes que están involucrados en las actividades criminales y vandálicas que se presentan en horas de la noche, principalmente, la protección de los mismos, guardando elementos como los juegos pirotécnicos que nos han lanzado en los últimos días. Algunos elementos de pólvora, bombas molotov a través de rejas explicó.

Además, dijo que estas personas estarían intimidando a otras para que no opinen libremente o tengan “participación activa” con los agentes.

“No lo dejan opinar, no lo dejan que tengan una participación activa, incluso, con los miembros de la Policía Nacional que ofrecen actividades de prevención. Manifiestan que no les permiten ese acercamiento, ya que pueden tener situaciones de agresiones contra el ciudadano”.

