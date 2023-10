Así podría crecer la capacidad del aeropuerto El Dorado de Bogotá un 47 %, según IATA

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, llevó a cabo un estudio junto a otras organizaciones en donde le presentó el Gobierno nacional una serie de recomendaciones para mejorar la capacidad del aeropuerto El Dorado de Bogotá, que, según ellos, es "un activo estratégico" y necesita de una potenciación.

"El aeropuerto El Dorado es un activo no solo en Colombia, sino en toda la región. Nuestro propósito con este estudio es poder darle a los usuarios de esta central el mejor servicio posible. Cuando uno observa el crecimiento que ha tenido en términos de volumen de pasajeros, volumen de carga y su relevancia no solo en el país, sino en la región, encuentra que es importante hacer que siga siendo competitivo y pueda seguir creciendo, pero que ese crecimiento sea en términos sostenibles, o sea, que el crecimiento no comprometa la experiencia del usuario, sino al revés", indicó Paula Bernal, gerente de la AITA en Colombia, en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.

El estudio realizado por la IATA con base a datos del 2019, que fue la época pre pandemia en condiciones estables. Allí, se realizó una proyección para identificar la capacidad actual de la central aérea y se encontró que podría estar actualmente en 68 operaciones por hora. Sin embargo, la Aeronáutica Civil indicó que serán 74 operaciones para esta temporada, entonces habla de un incremento del 47 % a partir de esas 68 operaciones.

No obstante, la invitación y lo que dice la IATA es que de acuerdo a este crecimiento y a estas cifras, el aeropuerto El Dorado podría llegar hasta 100 operaciones por hora.

Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá Foto: Prensa Opain

Publicidad

¿Cómo podría mejorar el aeropuerto El Dorado?

En total son 23 iniciativas que entregan desde la IATA para mejorar la capacidad del aeropuerto El Dorado hasta en un 47 %. En estas, la organización indicó que algunas ya están en marcha, pero es necesario que desde el Gobierno nacional se ponga atención a otras para mejorar la central aérea.

"Varios de los procedimientos que estamos recomendando implementar, ya se están implementando en Colombia. Una de ellas es hacer implementación de software o herramientas tecnológicas, que afortunadamente ya las autoridades cuentan y es ponerlas en marcha para hacer más eficientes los despegues y aterrizajes. También hay una recomendación en términos de procesos migratorios, de las cuales ya hay unas que se están implementando (...) Lo importante acá es resaltar es que este aeropuerto ha tenido un crecimiento importante en términos de volúmenes, entonces está es la primera vez que nos reunimos para ver cuáles son las oportunidades de mejora", añadió Bernal.

Asimismo, la IATA recomienda crear una tercera pista en el aeropuerto, considerada una implementación a largo plazo que, por supuesto, aumentaría la capacidad de trabajo de la central aérea. Por eso, la revisión de las 23 recomendaciones pueden ser paulatinamente ejercidas en un trabajo en conjunto que respondan a las necesidades del lugar.

Aeropuerto El Dorado Foto: AFP, referencia

Publicidad

¿Qué dice el Gobierno sobre estas propuestas?

"La Aeronáutica ha participado en la elaboración de este estudio, una ventaja es que tanto el ministerio como la ANI y la Aeronáutica han participado en la elaboración de este estudio. Nosotros entendemos que ellos están en el proceso, que es de su competencia, que es hacer la revisión de estas recomendaciones y confiamos que podremos trabajar entre todos de la manera más rápidas y eficientes posibles", añadió.

Se espera que estas recomendaciones se empiecen a implementar en los próximos meses y tenga al menos una duración de transformación de hasta 2 años y medio.

Escuche todas las recomendaciones de IATA en Mañanas Blu: