Basuras aún no se recogen y siguen apoderándose de la localidad de Kennedy en Bogotá

A pesar de la denuncia realizada por la comunidad del barrio Carvajal, en la que se comunicó que ya van más de tres semanas sin recogerse las basuras, por lo que la acumulación de desechos ha sido crítica en algunos sectores de la localidad de Kennedy y otros de Fontibón, aún sigue el cúmulo de residuos en varias calles y avenidas.

Arrumes de basura que llevan varias semanas sin haberse recogido, donde se evidencian desechos orgánicos, colchones, tablas y hasta papel sanitario que se están apoderando de las principales vías y entradas de los barrios en la localidad de Kennedy.

El primer punto que continúa con grandes montañas de basura es el barrio Villa de la Loma, cerca al centro comercial Milenio, en la calle 42 bis con Carrera 85A sur. Gerardo Rivera, trabajador de la zona, aseguró que aunque los días de recolección son los martes, jueves y sábados, los trabajadores de la empresa de recolección no retiran los desechos en su totalidad.

"Vinieron como a las 5:00 o 5:30 y echaron de 2 a 10 paladas en la volqueta y no más, ahí dejaron el reguero, ahí se ve el pedacito que hicieron", señaló el habitante del sector.

En el barrio Tierra Buena, Calle 34 a sur en la carrera 99A - 45, el paso peatonal obstaculizado por las basuras y muebles abandonados, incluso ocupa hasta la calle donde transitan bicicletas y motos, "estamos cansados, eso vendrán una vez al mes aquí a recoger, y no los he vuelto a ver me parece terrible" indicó.

Asimismo, en el barrio las Margaritas en Kennedy, por un paso de ciclorruta, en la Calle 48 sur en la Carrera 88c, los ciclistas deben desviarse por la cantidad de desechos. Los residentes del sector aseguran que la peste y las plagas ya están entrado a sus casas.

La entidad encargada, UAESP, aseguró en un comunicado que las razones por las que no se han podido recoger las basuras, es generado porque "la empresa Ciudad Limpia, lleva alrededor de 2 semanas tramitando las pólizas del contrato que firmó con la UAESP el 24 de septiembre de 2021, para atender estos puntos de arrojo clandestino de residuos esas localidades".

Asimismo, que desde el día miércoles 13 de octubre, se están recogiendo las basuras, y desde este jueves el contrato esta normalizado, explicó la empresa.

