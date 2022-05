Borré cassette, vaciaron mis cuentas y me robaron hasta la cédula: víctima de escopolamina en Bogotá

A tres jóvenes que estaban en Galerías, occidente de Bogotá, tomando cervezas se les acercaron tres mujeres a hacerles la charla, se ganaron su confianza y por esto las invitaron a la mesa. Según la denuncia de uno de estos hombres, mientras uno de ellos fue al baño y otro se distrajo saludando a un amigo, las mujeres les pusieron algo en las bebidas.

“Nos sentimos más borrachos de lo normal y de ahí no sé de qué forma accedimos a ir a la Primera de Mayo, lugar donde nunca acostumbramos a ir”, indicó el joven.

Ya estando allí en la Primera de Mayo, destacó el hombre, los metieron a un sitio con fachada negra de dos pisos, lugar donde las mujeres les siguieron dando trago mezclado, curiosamente, con Gatorade. Allí, ya perdieron la lucidez y hasta el conocimiento.

“En ese momento comienzo a perder el recuerdo, de ahí en adelante no logro recordar más, sino una pequeña escena donde un hombre está al lado izquierdo mío, me habla con fuerza y agresivamente me pide que le de mi contraseña para acceder a mi celular”, afirmó el joven, víctima de la escopolamina en Bogotá.

Después de esto, este joven volvió a perder la noción del tiempo y, según dijo, el siguiente recuerdo que se le viene a la cabeza es abandonado en medio de una vía, rodeado de pastizales.

“Había un pastizal y comencé a ver buses que iban para Bosa y Soacha. De ahí vuelvo a borrar cassette y mi siguiente recuerdo es llegando a mi casa, no sé cómo hice para detener el taxi e indicarle hacia dónde ir”, agregó el hombre.

Finalmente, este joven despertó en la Clínica del Occidente, donde le hicieron la respectiva desintoxicación con suero y le dijeron que lo habían drogado. De acuerdo con su testimonio, duró dos días duró bajo los efectos de la droga.

“Desocuparon mi cuenta bancaria, hicieron más de seis transacciones, de robaron mi cédula, mi tarjeta débito y crédito”, indicó el hombre, quien agregó que la denuncia está interpuesta ante la Fiscalía, y la Policía está investigando para dar con el paradero de los responsables de este hecho.