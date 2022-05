Autoridades no descartan participación de policías en atraco de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá

La Policía aún no descarta la participación de uniformados en el robo que se registró este lunes 2 de mayo en el barrio Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. En el hecho, 12 hombres con uniformes distintivos de la Policía se metieron a la fuerza a la casa de un comerciante, robándole $16.000.000.

“Delincuentes usan uniformes de manera ilegal, piden registro a persona, se meten a la casa y se meten a robar a estas personas y se llevan $16’000.000. Llegan dos camionetas más con criminales disfrazados de Policía, que en total son 12 delincuentes que afectan al ciudadano. Se está estableciendo si hay personal involucrado o si se trata de suplantación”, indicó general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El general Camacho también anunció la recompensa de hasta $50.000.000 para quien ayude a identificar a los delincuentes, que aparte de usar elementos distintivos de la Policía, se movilizaban en una moto idéntica a la que usan las autoridades en la ciudad.

Además, indicó el general Camacho que estas prendas de vestir son comercializadas por diferentes establecimientos, por lo que aún no se puede determinar si son o no oficiales; lo mismo pasa con la motocicleta en la que se movilizaban los delincuentes, vehículo al que se está haciendo la respectiva verificación para determinar si tenía o no GPS que la identifica como moto oficial.

