Cámara de Comercio de Bogotá, preocupada por micro y pequeñas empresas en localidades en cuarentena

Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), habló en Mañanas BLU sobre el impacto de las medidas de confinamiento en la capital del país en materia económica y de negocios.

"Es una preocupación para un gran número de empresas, estas tres localidades (Engativá, Suba y Usaquén) concentran el 32 % de las pequeñas y microempresas de la ciudad, con cerca de 130.000 a 140.000 empresas", sostuvo el vocero gremial.

"Es un aspecto grave, porque para este tipo de negocios, cuando no se abre y no se trabaja, pues no se come, porque los ingresos de estas microempresas por supuesto no dan para una acumulación permanente de capital, sino para una acumulación de ingresos que se requieren para cubrir costos operacionales y mantenerlas en funcionamiento con unas utilidades relativamente bajas", agregó.

El presidente de la CCB expresó su preocupación por las consecuencias del nuevo confinamiento en el sector gastronómico.

"Los restaurantes habían restringido sus servicios y lamentablemente no tienen condiciones para sobrevivir al pago de los arrendamientos y pagos de los servicios", indicó.

"Dos semanas en un calendario pueden ser muy poco, pero para la sobrevivencia de una empresa puede ser definitiva", complementó.

