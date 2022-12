Crece la oposición en el Concejo de Bogotá a la propuesta del corredor verde por la carrera Séptima, impulsada por la alcaldesa Claudia López. El Polo Democrático, el partido Dignidad y, ahora el Centro Democrático, piden no construir ese proyecto y piden más participación ciudadana.

Luego de la presentación que hizo la administración distrital, diferentes sectores han cuestionado la viabilidad del proyecto, debido a que el corredor verde estaría eliminando el tráfico mixto desde la calle 92 hasta la 28, en sentido norte - sur, como lo planteo el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

El proyecto deja, además, un carril para el acceso al costado occidental de la carrera Séptima y para el sentido sur - norte establece solo una calzada, por lo que el tráfico de vehículos particulares seria de cero.

Además, durante los últimos días, los partidos políticos Polo y Dignidad le pidieron a la mandataria distrital detener la construcción del proyecto.

"La bancada del Centro Democrático envió un mensaje a la señora alcaldesa Claudia López. No a la improvisación, no al corredor verde por la séptima como lo tiene planeado, como lo mostro en los renders. Eso sería acabar con la economía de la séptimo si no acabar con la movilidad de Bogotá y por eso solicitamos que se replantee el proyecto y que no se habrá la licitación", explicó la concejal Diana Diago.

Este proyecto tiene un valor de dos billones de pesos, los cuales saldrán de los impuestos de los bogotanos y pese a las críticas de expertos urbanísticos, podría ser licitado en los próximos días.

¿Qué dijo el IDU sobre el corredor verde?

Diego Sánchez, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) , expuso en Mañanas Blu los lineamientos generales de las obras del corredor verde en la carrera Séptima de Bogotá, cuyo render se presentó esta semana y generó reacciones de apoyo, así como también críticas.

"En estos momentos no hemos abierto la licitación de la obra. Nuestro programa es abrir este año el proceso y poder adjudicar en el primer trimestre del próximo y empezar a ejecutar en el segundo semestre de 2023", dijo el funcionario.

