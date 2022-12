Cierran jardín infantil en Usaquén que estaba funcionando en plena pandemia

La alcaldía local y la Policía sellaron en Usaquén un jardín infantil que funcionaba en ese sector del norte de Bogotá, a pesar de que no está permitido por parte de las autoridades que instituciones educativas presten servicio presencial.

El jardín infantil sellado está ubicado en el barrio Verbenal y funcionarios del Distrito y la Policía se percataron que funcionaba sin la aprobación respectiva de reactivación económica. Seis niños se encontraban dentro.

Publicidad

Le puede interesar: Vuelo piloto solo se haría cuando Bogotá haya pasado pico de la pandemia: Dau

Si bien Usaquén no es una localidad con alerta naranja, las autoridades recordaron que no está permitido en la ciudad la actividad relacionada con el funcionamiento de instituciones educativas ni el cuidado de niños en lugares que no sean su propio hogar, debido al riesgo de contagio de coronavirus en la ciudad.

La Policía impuso comparendo a los dueños del jardín infantil y se les suspendió la actividad comercial, a su vez, la alcaldía llamó a los padres de los menores para que recogieran a sus hijos del lugar.

Publicidad